Dubai-Delegation: Direktflug von Hamburg nach New York?

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist mit einer Delegation in Dubai. Es ist seine sechste Auslandsreise. Tschentscher will sich unter anderem über den Stand der Digitalisierung informieren. Außerdem sollen die Wirtschaftskontakte vertieft werden. Am Sonntag ging es in einem Gespräch in der Zentrale der Airline "Emirates" unter anderem um eine mögliche neue Flugverbindung zwischen Hamburg und New York - sowie um die Feier des HSV auf dem Rathausbalkon im Falle eines Aufstiegs.

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher in Dubai 27.01.2019 19:30 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher befindet sich mit einer Delegation in Dubai. Sylvia Burian vom Hamburg Journal begleitet ihn in das Emirat und gibt einen Überblick.







Die Airline "Emirates" könne sich nach Informationen des Hamburg Journals eine Flugverbindung aus der Hansestadt nach New York gut vorstellen. Allerdings steht sie dabei noch vor einigen Hürden. Tschentscher erklärte, er wolle sich für die Flugverbindung einsetzen und das Gespräch deshalb sowohl mit dem Bundesverkehrsministerium wie mit dem Bundeswirtschaftsministerium suchen.

Große Party bei HSV-Aufstieg

Tschentscher kündigt Party bei HSV-Aufstieg an Hamburg Journal - 27.01.2019 19:30 Uhr Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher (SPD) hat auf einer Reise in Dubai den Sponsor des HSV, "Emirates", besucht. Er kündigte eine Feier im Rathaus an, wenn die Mannschaft aufsteigt.







Im Zuge des Treffens kündigte Tschentscher zudem an, den möglichen Aufstieg der Fußballer des HSV auf dem Rathausbalkon groß zu feiern: "Wenn der HSV wirklich aufsteigt, machen wir eine große angemessene Feier im Rathaus und laden dann natürlich auch alle Unterstützer unseres großartigen Sportvereins nach Hamburg ein", sagte Tschentscher. "Emirates" ist Hauptsponsor des Vereins.

Digitale Verwaltung als Vorbild für Hamburg

Das eineinhalbtägige Programm der Delegation im Emirat ist dicht gedrängt. Ebenfalls heute erkundigt sich Tschentscher, wieweit Dubai schon mit der Digitalisierung der Verwaltung vorangeschritten ist.

Die "Smart Dubai"-Initiative hat der Herrscher des Landes, Scheich Mohammed Al Maktoum, persönlich ins Leben gerufen: In zwei Jahren soll die Verwaltung komplett papierfrei abgewickelt werden, die Bevölkerung alles mithilfe einer App erledigen können. Hamburg verfolgt ähnliche Ziele und will sich eng mit Dubai austauschen.

Gute Wirtschaftskontakte

Das gleiche gilt für weitere Wirtschaftsthemen. Denn das Emirat Dubai gilt als "sicherer Hafen" für Hamburger Wirtschaftsaktivitäten im arabischen Raum. Beim Treffen in der Handelskammer sollen die guten Beziehungen vertieft und weitere Türen geöffnet werden. Zum Abschluss der Delegationsreise geht es auf die Gesundheitsmesse "Arab Health 2019". Es ist die zweitgrößte Fachmesse für Gesundheit - mehr als 30 Hamburger Unternehmen sind vertreten.

