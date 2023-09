Droge Crack: Hamburger Polizei sieht wachsendes Problem Stand: 04.09.2023 08:07 Uhr Die Droge Crack wird aus Sicht der Hamburger Polizei zunehmend zum Problem. Im ersten Halbjahr ist die Zahl der Fälle, bei denen Crack sichergestellt wurde, um ein Drittel gestiegen - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Crack ist billig: Fünf bis acht Euro kostet der kurze Rausch. Aber es macht schnell abhängig und die Folgen sind verheerend. Für viele Süchtige dreht sich bald alles um die Droge und sie verelenden sichtbar. Ein Medikament zur Behandlung gibt es bisher nicht. Und die Szene in Hamburg wächst.

Steigende Anzahl an Drogendelikte in Hamburg

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Zahl der Drogendelikte insgesamt in den ersten sechs Monaten um zehn Prozent zugelegt. Bei Crack waren es mehr als 35 Prozent. Das macht sich auch am "Drob Inn" bemerkbar. In den vergangenen Jahren kamen durchschnittlich 200 Menschen zu Drogenberatung am Hauptbahnhof. Inzwischen zählt die Polizei rund 340 pro Tag.

Mehr Beschaffungskriminalität in der Innenstadt

Beschaffungskriminalität dürfte für eine Vielzahl von Straftaten in der Innenstadt verantwortlich sein, schreibt der Senat auf eine Anfrage der CDU. Deren Fraktionschef Dennis Thering kritisiert die geplante Cannabis-Freigabe als falsches Signal. Das drohe die Drogenszene weiter anzuheizen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.09.2023 | 07:00 Uhr