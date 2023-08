Hamburger Polizei stoppt "Drogentaxi" in Hamm

Stand: 25.08.2023 11:04 Uhr

Zivilfahnderinnen und -fahnder haben am Donnerstagabend in Hamburg-Hamm ein sogenanntes Kokstaxi gestoppt. Der Fahrer soll in dem Fahrzeug Drogengeschäfte abgewickelt haben.