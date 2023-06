Dressel: Kostenloses HVV-Ticket für Schüler ab kommendem Jahr

Schülerinnen und Schüler in Hamburg können voraussichtlich vom zweiten Halbjahr 2024 an kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt fahren. Das kündigte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) an.