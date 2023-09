Drei Verletzte bei Frontal-Crash in der Hamburger Innenstadt Stand: 10.09.2023 14:06 Uhr Bei einem Verkehrsunfall in der Hamburger Innenstadt sind in der Nacht zum Sonntag drei Menschen verletzt worden.

Laut Polizei deuten Zeugenaussagen darauf hin, dass ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Smart trotz einer roten Ampel auf eine Kreuzung am Glockengießerwall fuhr. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Kleinwagen.

19-Jährige schwer verletzt

Die 19-jährige Beifahrerin des Smart-Fahrers wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Personen in dem anderen Auto wurden leicht verletzt und am Unfallort versorgt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 10.09.2023 | 11:00 Uhr