Die HADAG schafft neue Fährlinien im Hamburger Hafen. Wie NDR 90,3 erfuhr, gibt es etwa bald eine Direktlinie zwischen Landungsbrücken und Finkenwerder. Eine Traditionsverbindung wird dagegen ganz eingestellt.

Die Linie 62 ist die absolute Nr. 1 im Hafen. Hunderttausende Touristen drängeln sich jährlich mit den Pendlern auf die Fähren Landungsbrücken/Finkenwerder. Häufig bleiben Fahrgäste zurück. Das ändern wir, sagt HADAG-Vorstand Martin Lobmeyr: "Wir werden ab November eine lange gewünschte Direktverbindung Landungsbrücken/ Finkenwerder/Landungsbrücken ohne Zwischenhalt einrichten". Sie heißt Linie 66 und fährt ohne die vier Zwischenhalte sieben Minuten schneller. Allerdings legt nur alle 80 Minuten eine Direktfähre ab, im Sommer alle 40 Minuten. Zudem erhöht die Hadag den Takt auf der Linie 64 von und nach Teufelsbrück.

HADAG gibt eine Verbindung auf

Vorbei ist es allerdings mit der Linie Blankenese-Cranz. Es gab schon seit Juni keine Abfahrten mehr. Die Strecke sei verschlickt, und es fehle Personal. Nur Finkenwerder kann unabhängig von der Tide angelaufen werden. Die Strecke von Blankenese nach Cranz könne man zuverlässiger mit dem Bus erreichen, so die Hadag. Gerechnet vom S-Bahnhof Blankenese bis zum Anleger Cranz dauere es mit Bussen und der Fähre Landungsbrücken-Finkenwerder nur 10-15 Minuten länger. Doch Blankenese bekommt ab Sommer eine andere Verbindung: "Zwischen Finkenwerder und Blankenese. Das ist eine Linie, die nur am Wochenende fahren wird", sagt Lobmeyr. Nur dann rechnet der HADAG-Vorstand mit genügend Fahrgästen. Steigt man in Finkenwerder um, kann man wieder mit dem Fährschiff von Blankenese zu den Landungsbrücken fahren.

