Hamburger Hafen: HADAG nimmt Hybrid-Fähre "Neuland" in Betrieb Stand: 16.09.2024 15:09 Uhr Der Hamburger Hafen hat jetzt eine neue Hybrid-Fähre, "Neuland" heißt das neue Schiff des Fährlinienbetreibers HADAG. Es ist sowohl mit einem Elektro- als auch einem Dieselantrieb ausgestattet.

Hamburgs Zweite Bürgermeistern Katharina Fegebank (Grüne) taufte das Schiff am Montagmittag mit einer am Bug zerschellenden Sektflasche. Die pink-weiß lackierte Fähre bietet Platz für 250 Passagiere.

Länger und leiser als andere Hafenfähren

Mit 33 Metern ist die "Neuland" etwas länger als die traditionellen, auch "Bügeleisen" genannten HADAG-Fähren. Die Treppe, die auf das Deck führt, wurde bei dem neuen Schiff in die Mitte gebaut. Bislang gibt es bei den Fähren Aufgänge an den Seiten. Und noch etwas fällt an der Hybrid-Fähre auf: Sie ist deutlich leiser ist als die bisherigen Fähren. Die Batterien werden nachts aufgeladen, um einen möglichst großen Teil des Betriebes elektrisch durchzuführen.

Nächste Generation Fähren soll komplett elektrisch sein

Bis Ende des Jahres soll es zwei weitere neue Hybrid-Schiff geben. Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) hatte die neuen Fähren als Zwischen-Generation bezeichnet. Die folgende Generation soll nach seinen Angaben dann komplett elektrisch sein.

Weitere Informationen Hamburger Elbfähren sollen wieder zuverlässiger fahren Im vergangenen Jahr fielen bei den Hafenfähren acht Prozent der Abfahrten aus. Nun will die HADAG gegensteuern - unter anderem mit mehr Schiffsführern. (14.03.2024) mehr Baustart für drei neue Hamburger Hafenfähren Die neuen Fähren der HADAG sind größer als die bestehenden und sollen vorwiegend mit Batterieantrieb unterwegs sein. (08.02.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.09.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen