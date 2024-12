Deutlicher Anstieg: 37 Verkehrstote in diesem Jahr in Hamburg Stand: 30.12.2024 12:32 Uhr In Hamburg sind in diesem Jahr 37 Menschen im Straßenverkehr gestorben. Das sind so viele wie seit Jahren nicht mehr.

Zuletzt hatte es 2008 mehr Verkehrstote in Hamburg gegeben. Damals waren 40 Menschen im Straßenverkehr gestorben. Im vergangenen Jahr 2023 kamen 28 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Das waren neun weniger als in diesem Jahr. Das "Hamburger Abendblatt" hatte zuerst darüber berichtet.

Keine einheitlich Erklärung für Anstieg

Da jeder Unfall unterschiedlich ist, gibt es laut Polizei nicht die eine Erklärung für die gestiegene Zahl. Bei den tödlichen Unfällen sei 2024 häufig Unachtsamkeit im Spiel gewesen. Hauptunfallursachen seien aber überhöhte Geschwindigkeit, aggressive Fahrweisen sowie Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Zwei Kinder unter den Opfern

Unter den Opfern waren in diesem Jahr auch zwei Kinder. Mitte Februar stürzte in Neuallermöhe ein Neunjähriger in einen Linienbus, der gerade anfuhr. Der Junge wurde überrollt und starb noch am Unglücksort. Ende August kam ein Zweijähriger ums Leben. Er hatte mit seinem Zwillingsbruder im Auto seiner Mutter gesessen, das in Billstedt von zwei Wagen gerammt worden war.

Offizielle Statistik im kommenden Jahr

Allein zehn der in diesem Jahr getöteten Menschen waren Radfahrerinnen oder Radfahrer. Außerdem sind 14 Fußgängerinnen oder Fußgänger gestorben. Die offizielle Verkehrsunfallstatistik wird im kommenden Jahr vorgestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.12.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr