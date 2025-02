Der Spitzenkandidat der SPD in Hamburg: Peter Tschentscher Stand: 21.02.2025 15:34 Uhr Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) traut den Grünen zu, sich für eine Machtoption in der Hansestadt mit der CDU zusammenzutun. Das sagte er am Freitag im Spitzenkandidaten-Interview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal.

Weiterregieren möchte Tschentscher mit den Grünen trotzdem. Rot-Grün habe sich in Hamburg bewährt, so Tschentscher. Einen Kuschelkurs gebe es im Wahlkampf zwischen den Dauer-Koalitionspartnern aber nicht. Der Bürgermeister betonte, seine Wunsch-Regierung brauche "einen möglichst starken SPD-Anteil". Denn es sei manchmal nötig, "die Grünen unterzuhaken und zu sagen 'nee, das machen wir dann doch anders'."

Fegebank und Thering würden nicht zögern

Wenn rechnerisch nach der Wahl auch eine grün-schwarze Koalition möglich wäre, würden CDU-Kandidat Dennis Thering und Grünen-Spitzenfrau Katharina Fegebank nicht zögern, meint Tschentscher. "Denn sie möchten ins Bürgermeisteramt, das haben beide deutlich erklärt."

"CDU hat sich nicht als sehr zuverlässig erwiesen"

Derzeit liegen CDU und Grüne in Umfragen fast gleichauf. Das heißt: Regieren könnte die SPD künftig wohl auch mit der CDU. Eine Option für Tschentscher? "Die CDU hat sich vor allem in Hamburg nicht als sehr zuverlässig erwiesen. Sie macht Dinge, die eigentlich auch in der CDU keiner richtig findet, die aber so oppositionstaktisch sind."

Tschentscher legt sich damit fest: Wenn es nach ihm geht, bleibt es auch nach der Wahl bei Rot-Grün im Rathaus.

