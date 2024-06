Demo gegen Rechtsextremismus: Zehntausende am Freitag in Hamburg erwartet Stand: 05.06.2024 11:56 Uhr Im Januar sind in Hamburg rund 180.000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Ein breites Bündnis will das am Freitag wiederholen - also zwei Tage vor der Europawahl.

"Rechtsextremismus stoppen, Demokratie verteidigen, wählen gehen" heißt das Motto der Demonstration, zu dem das "Bündnis der Bündnisse" aufruft - mit dabei sind unter anderem die Nordkirche, Fridays For Future, der DGB Hamburg, das Bündnis Go Vote und Vereine wie "Klare Kante gegen Rechts" und "Unternehmer ohne Grenzen". 30.000 Menschen sind laut Polizei zur Demo angemeldet.

Demonstration startet um 16 Uhr in der Ludwig-Erhard-Straße

Start der Kundgebung soll um 16 Uhr in der Ludwig-Erhard-Straße sein. Ein Demo-Zug soll dann gegen 17.15 Uhr starten und unter anderem über die Mönckebergstraße, den Ballindamm und den Gorch-Fock-Wall zurück zur Ludwig-Erhard-Straße führen. Dort soll es gegen 18.30 Uhr eine Schlusskundgebung und ein Musikprogramm geben. Es sind Auftritte von Joris, Provinz, Lara Hulo und dem Female Voices Chor geplant.

Anreise mit der U-Bahn empfohlen

Die Veranstalter empfehlen, mit der U-Bahn über die Haltestellen St. Pauli, Gänsemarkt oder Landungsbrücken anzureisen. Es sind auch zwei Zubringer-Demos geplant: Eine vom Bündnis "Klare Kante gegen Rechts" startet um 14 Uhr am Neuen Pferdemarkt/Arrivati-Park in St. Pauli mit Reden und Musik, unter anderem von der Schüler*innenkammer Hamburg. Außerdem startet um 14 Uhr ein "Demorave" am Theodor-Heuss-Platz, der ebenfalls zur Großdemonstration führt.

