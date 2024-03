Datenpanne bei Behörde durch versehentlich entsorgten Rollcontainer Stand: 22.03.2024 17:26 Uhr Bei der Ausländerbehörde in Hamburg gab es eine Datenschutzpanne. Sie entsorgte offenbar einen Rollcontainer, der noch zahlreiche behördliche Unterlagen enthielt. Neben Stempeln und CDs mit Daten befanden sich darin auch rund 150 Aufenthaltstitel - also Ausweise für Ausländer, die in Hamburg leben.

Es sind Fotos, Namen und Adressen von zumeist ausländischen Fachkräften, die in Hamburg arbeiten - vermittelt über das Hamburg Welcome Center. Dieses ließ Ende Januar durch das Gebrauchtkaufhaus Stilbruch Büromöbel abholen, die nicht mehr gebraucht wurden. Es sei nicht auszuschließen, so das Amt für Migration, dass dabei auch der fragliche Rollcontainer ungeprüft abtransportiert wurde.

AUDIO: Behörde verkauft versehentlich Rollcontainer mit sensiblen Daten (1 Min) Behörde verkauft versehentlich Rollcontainer mit sensiblen Daten (1 Min)

Rollcontainer wurde für fünf Euro verkauft

Er gehörte einem Mitarbeiter, der in Ruhestand gegangen sei. Der sensible Inhalt geriet in Vergessenheit. Bis das gebrauchte Büromöbel gekauft wurde. Für nur fünf Euro, weil der Schlüssel fehlte, erklärte der Erwerber dem NDR. Er sei fassungslos über den Fund und könnte nicht verstehen, wie so etwas passieren könne. Das Dezernat Interne Ermittlungen prüft jetzt den Fall.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.03.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration