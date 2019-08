Stand: 25.08.2019 06:46 Uhr

Cyclassics: Wo es am Sonntag eng wird

Bis zu 18.000 Teilnehmer und eine halbe Million Zuschauer werden heute zum großen Radrennen erwartet: Wegen der Cyclassics müssen Autofahrer am Wochenende mit massiven Verkehrsbehinderungen im gesamten Hamburger Stadtgebiet rechnen - aber auch in Teilen Schleswig-Holsteins. Einige Sperrungen haben bereits am Freitag begonnen und einige dauern bis Montagmorgen an. Zwei Schleifen von 60 und 102 Kilometern werden zu unterschiedlichen Zeiten dichtgemacht. Hier gibt es eine interaktive Karte mit den Sperrzeiten:

U- und S-Bahn sind erste Wahl

Unter anderem ist die Mönckebergstraße bis Montag, 6 Uhr, nicht mehr befahrbar. Ballindamm, Jungfernstieg und Steinstraße sind seit Samstagabend für Autos gesperrt. Die Polizei empfiehlt, die Veranstaltung über die Autobahnen oder nördlich über den Ring 3 weiträumig zu umfahren. Durch die örtlichen Ableitungen und Sperrungen entlang der Rennstrecke wird es zu Zeitverzögerungen im Verkehrsablauf kommen. Auch der Busverkehr ist betroffen, es wird dringend geraten, auf U- und S-Bahnen auszuweichen.

A7-Auffahrt Volkspark gesperrt

Querverkehr ist nur bei größeren Lücken im Fahrerfeld möglich und wird im Einzelfall durch Polizeibeamte freigegeben. Eine Auf- und Abfahrt auf die Autobahn 7 an der Anschlussstelle Volkspark ist heute von 7 bis 14 Uhr nicht möglich, die Anschlussstellen Bahrenfeld und Othmarschen sind frei.

Polizei informiert auch telefonisch

Detailliertere Informationen zu einzelnen Straßen gibt es auf der Internetseite der Cyclassics. Unter der Rufnummer 040/428 65 65 65 ist heute bis 17 Uhr ein Verkehrsinfotelefon eingerichtet.

