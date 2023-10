Carlo von Tiedemann wird 80 Jahre - Herzlichen Glückwunsch! Stand: 13.10.2023 11:08 Uhr Am 20. Oktober feiert ein NDR Urgestein runden Geburtstag. Der Kultmoderator Carlo von Tiedemann wird stolze 80 Jahre alt.

Er ist eines der bekanntesten Gesichter im Norden, seine Stimme eine der markantesten im NDR. Volksnah - trotz "von und zu" im Namen. Seit mehr als 50 Jahren ist Carlo von Tiedemann Moderator in Funk und Fernsehen mit viel Spaß an der Arbeit, immer authentisch. "Arbeit als solches habe ich nie als Arbeit kennengelernt. Ich habe wirklich immer nur Spaß", so von Tiedemann.

Geburtstagsfilm im NDR Fernsehen

Am 20. Oktober wird der Botschafter der guten Laune und des Norddeutschen Rundfunks 80 Jahre alt. Der NDR gratuliert bereits am Sonnabend, 14. Oktober, um 20.15 Uhr im NDR Fernsehen mit dem Geburtstagsfilm "Sensationell und schönes Arbeiten! - Carlo von Tiedemann" von Susanne Gliffe. Im Film sind neben seiner Familie viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter zu sehen. So kommen unter anderem Komiker Mike Krüger, Moderatorin Bettina Tietjen, Musiker Peter Maffay, Moderatorin Alida Gundlach, Kiezlegende Olivia Jones und "Miss Tagesschau" Dagmar Berghoff zu Wort.

"Carlo ist eine große Wundertüte. Er hat eine beachtliche Improvisationsgabe und sich immer wieder neu erfunden. Seit mehr als fünf Jahrzehnten ist er einer der prägenden Köpfe unseres Hauses - das wird bleiben", so NDR Intendant Joachim Knuth.

Klassenclown aus adeligem Hause

Als Spross eines preußischen Adelsgeschlechts erblickt Carl Ferdinand Hanns-Joachim Franz Friedrich von Tiedemann am 20. Oktober 1943 im pommerschen Stargard das Licht der Welt. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs muss die Familie Ende 1944 ihr Gutshaus verlassen und nach Holstein flüchten. Neues Domizil wird das beschauliche Gut Bockhorn im Kreis Plön, wo Carlo mit seinen Eltern Unterschlupf bei Verwandten findet. Im benachbarten Wankendorf drückt der junge Carlo Ende der 40er-Jahre die Grundschulbank und schon damals ist klar: Als Klassenclown hat er das Zeug zum Entertainer - ein Talent, das ihm viele Jahre später eine große Karriere bescheren soll.

Dem Radio immer treu

Am 5. Februar 1971 kommt Carlo von Tiedemann mit 27 Jahren zum NDR. Seine Karriere beginnt als Reporter für den "Kurier am Mittag" auf NDR 2. "Als ich gemerkt habe, dass man mit Sabbeln Geld verdienen kann, wusste ich: Das ist mein Ding", so Carlo. Bald wechselt er in die Unterhaltung und moderiert "NDR 2 am Vormittag". Von 1977 an ist Carlo auch im Fernsehen zu sehen und wird bundesweit bekannt. Zuerst an der Seite von Alida Gundlach in "Die aktuelle Schaubude", die er mit Unterbrechung bis 2004 moderiert. Im Vorabendmagazin "DAS!" vermittelt er bei "Carlos Tier-Auktion" Hunde, Katzen und andere Haustiere. In der "NDR Quizshow" spielen seine Gäste um die "Leuchte des Nordens". Neben vielen weiteren Fernseh-Engagements bleibt er dem Radio immer treu. Seit 1997 moderiert Carlo von Tiedemann bei NDR 90,3.

Carlo ist noch immer einer der Lieblinge des Publikums - und eine deutsche Moderatorenlegende: Er blickt auf eine mittlerweile mehr als 50-jährige Karriere beim Norddeutschen Rundfunk zurück. Am 20. Oktober will Carlo - dann bei seinem Geburtstagsjubiläum - zusammen mit seinem großen Freundeskreis in der "Ritze" feiern.

