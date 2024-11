Café Seeterrassen in Hamburg: Zwischenmieter abgesprungen Stand: 30.11.2024 07:24 Uhr Kaffee und Kuchen mit schönster Park-Aussicht im Café Seeterrassen: Darauf müssen die Hamburgerinnen und Hamburger wohl noch etwas länger warten. Nach Informationen von NDR 90,3 ist der neue Zwischenmieter wieder abgesprungen.

Eigentlich sollte das Café Seeterrassen in Planten un Blomen schon im Sommer wieder öffnen. Im Mai wurden nach einer Ausschreibung Mieter für die Zwischennutzung bis zur Sanierung vorgestellt. Nach gut einem halben Jahr Verhandlungen will der Betreiber der Galerie Affenfaust sein Konzept "Bistro-Muse" aber jetzt doch nicht mehr umsetzen.

Vermieter will weitere Bewerber anfragen

Laut Bezirksamt Mitte will der städtische Vermieter Sprinkenhof jetzt anfragen, ob die zweit- und drittplatzierten Bewerberinnen und Bewerber der Ausschreibung noch Interesse an dem Projekt haben. Unwahrscheinlich aber, dass die dort noch vor dem Frühjahr einziehen. Ein Lichtblick gibt es aber: Der Verein "Petticoat & Nierentisch" will dort weiterhin eine Dauer-Ausstellung über die 1950er-Jahre einrichten - passend zum historischen Bau.

Café Seeterrassen: Räume sollen zugänglich gemacht werden

Dafür bekommen er jetzt erstmal deutlich mehr Platz als ursprünglich geplant. In der Weihnachtszeit sollen die Räume hergerichtet werden und dann voraussichtlich zum Jahresende für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.11.2024 | 08:00 Uhr