Planten un Blomen: Neue Probleme beim Café Seeterrassen

Stand: 14.09.2024 06:20 Uhr

Das Cafe Seeterrassen in Planten un Blomen bleibt erstmal weiter ungenutzt. Obwohl die neuen Mieter schon seit Monaten feststehen, tut sich in dem historischen Gebäude bisher wenig. Ob es überhaupt noch in diesem Jahr die Türen öffnet, bleibt unklar.