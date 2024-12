Ein Jahr Café Digital: Digitalkompetenz für Jobcenter-Kunden

Stand: 08.12.2024 10:19 Uhr

Outlook, Word, Excel, PowerPoint oder Teams - grundlegende PC-Kenntnisse werden in der heutigen Arbeitswelt oft vorausgesetzt. Das Jobcenter hat deshalb vor einem Jahr das Café Digital am Glockengießerwall eröffnet, in dem Bürgergeldempfänger sich digital fit machen können. Jetzt wird das Projekt noch ausgeweitet.