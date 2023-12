"Café Digital" fördert Digitalkompetenz von Jobcenter-Kunden in Hamburg

"Café Digital" fördert Digitalkompetenz von Jobcenter-Kunden

Eine Bewerbung per Mail verschicken, Video-Anrufe machen und Termine im Internet buchen. In der modernen Arbeitswelt wird so eine "Digitalkompetenz" inzwischen oft vorausgesetzt. In einem Digital-Café in der Hamburger Innenstadt können Jobcenter-Kunden sich dafür jetzt fit machen.