Busfahrer soll in Hamburg den Hitlergruß gezeigt haben Stand: 30.05.2023 19:23 Uhr In Hamburg soll ein Busfahrer zwei Jugendlichen den Hitlergruß gezeigt haben. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen des rassistischen Vorfalls, der Sonntagmittag in St. Georg passiert sein soll.

Die 16-Jährige und die 17-Jährige wollten vom Steindamm mit dem Bus der Linie X80 fahren. Doch bevor die beiden Mädchen einsteigen konnten, soll der Fahrer ihnen die Tür vor der Nase zugemacht haben. Nach kurzer Wartezeit fuhr der Bus dann in Richtung ZOB.

Jugendliche liefen hinter dem Bus her

Den kurzen Weg liefen die Jugendlichen neben dem Bus her. Als sie an der Adenauerallee erneut einsteigen wollten, öffnete der Busfahrer ihnen die Türen wieder nicht. Erst als die Mädchen an die Scheibe klopften, soll der Fahrer sie geöffnet haben. Die Jugendlichen sprachen ihn laut Polizei auf sein Verhalten an. Daraufhin soll der Busfahrer den Hitlergruß gezeigt haben.

Zeugen gesucht - insbesondere weitere Fahrgäste

Die Polizei Hamburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich beim Hinweistelefon unter 040 4286 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere werden weitere Fahrgäste des Linienbusses X80 gesucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.05.2023 | 19:00 Uhr