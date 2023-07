Bunt, laut und heiß: 400.000 Menschen bei Schlagermove in Hamburg Stand: 09.07.2023 13:49 Uhr Der Schlagermove hat wieder rund 400.000 Feierlustige nach Hamburg gelockt. Bei Sonnenschein und hohen Temperaturen um die 30 Grad gab es einen bunten Umzug durch den Stadtteil St. Pauli.

Nach Angaben der Polizei verlief die Veranstaltung friedlich. Fast 50 bunt geschmückte Trucks starteten am Sonnabendnachmittag auf dem Heiligengeistfeld und begaben sich auf einen rund drei Kilometer langen Rundkurs. Sie fuhren über die Helgoländer Allee, an den Landungsbrücken vorbei, über die St. Pauli Hafenstraße und den Pepermölenbek auf die Reeperbahn. Am Abend fuhren die Trucks wieder auf das Heiligengeistfeld. Dort gab es zum Abschluss Aftermove-Partys in drei Zelten.

Schlagerstars heizen ein

Beim großen Umzug schallten Schlagerklassiker durch die Boxen - ein bunter Mix von Vicky Leandros, Jürgen Drews und Roland Kaiser über Wencke Myhre und Dieter Thomas Kuhn bis hin zu Andrea Berg und Helene Fischer. Alle Hits wurden lautstark mitgesungen. Auf den bunt geschmückten Trucks waren auch Schlagermusikerinnen und -musiker unterwegs und heizten die Stimmung an - darunter auch Stargast Michael Holm ("Mendocino", "Tränen lügen nicht").

Inklusiver Truck für Menschen mit Handicap

Teil der Karawane war ein inklusiver Truck, der auch Menschen mit Handicap das Mitfeiern beim Schlagermove möglich machte. 14 Rollifahrerinnen und -fahrer und beeinträchtigte Menschen sowie ihre Begleitpersonen konnten so mittendrin dabei sein, wie Rolli-Truck-Initiator und Sänger Peter Sebastian sagte.

Frau nach Sturz von Leitertreppe eines Trucks eingeklemmt

Zu einem Unfall kam es am Nachmittag auf einem Truck. Eine Frau fiel von der Leitertreppe und blieb mit dem Unterkörper eingeklemmt hängen. Die Feuerwehr musste sie befreien. Nach etwa 45 Minuten konnte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus gebracht werden. Wegen technischer Mängel wurde der Truck von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Hitze als Herausforderung

Die Temperaturen von bis zu 30 Grad bei wolkenfreiem Himmel stellten die Tanzenden, Organisatoren und auch Einsatzkräfte vor Herausforderungen. Schon im Vorfeld hatten die Veranstalter dazu aufgerufen, viel Wasser zu trinken und am besten auf Alkohol zu verzichten. Schlagermove-Sprecher Axel Annink sagte, sein Eindruck sei, dass die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut mit der Hitze umgegangen seien. Viele hätten sich mit Getränken versorgt und zwischendurch auch schattige Plätze gesucht. Dennoch gab es einige Dutzend Einsätze der Rettungskräfte wegen Kreislaufproblemen.

25. Schlagermove: Viele Straßen gesperrt

Der 25. Schlagermove wurde bereits am Freitagabend mit ersten Partys eingeläutet. Das Heiligengeistfeld und die Glacischaussee waren noch bis Sonntagmorgen gesperrt Auch die Reeperbahn war bis zum frühen Sonntagmorgen nicht befahrbar.

Wegen EM: Schlagermove kommendes Jahr im Mai

Den Schlagermove gibt es seit 1997. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter eigenen Angaben zufolge ebenfalls rund 400.000 Besucherinnen und Besucher in Hamburg. Der Schlagermove im kommenden Jahr wird früher als gewohnt stattfinden. Der 24. und 25. Mai 2024 sei der nächste Termin, sagte Schlagermove-Sprecher Annink am Sonntag. Grund sei die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Das Turnier findet im kommenden Jahr vom 14. Juni bis 14. Juli statt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.07.2023 | 19:30 Uhr