Stand: 15.05.2022 13:09 Uhr Bundesweit mehr häusliche Gewalt - in Hamburg weniger

Auch im zweiten Corona-Jahr hat die häusliche Gewalt in Deutschland insgesamt offenbar zugenommen. Laut "Welt am Sonntag" ist die Zahl der Opfer leicht angestiegen auf rund 161.000. In Hamburg dagegen gab es einen Rückgang um mehr als sechs Prozent - das LKA hier meldet etwa 5.060 Opfer. Zwei Drittel der Betroffenen sind demnach Frauen, die Täter meistens Partner oder Ex-Partner. | Sendedatum NDR 90,3: 15.05.2022 13:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.05.2022 | 13:00 Uhr