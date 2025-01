Bürgerschaftswahl: Triell in Hamburg endet unentschieden Stand: 23.01.2025 06:17 Uhr Gut fünf Wochen vor der Bürgerschaftswahl hat in der Handelskammer Hamburg am Mittwochabend das Triell zwischen den Spitzenkandidaten von der SPD, Peter Tschentscher, den Grünen, Katharina Fegebank und der CDU, Dennis Thering stattgefunden.

Das Triell in Hamburg ist aus Sicht der Zuschauerinnen und Zuschauern ohne konkreten Sieger oder Siegerin geblieben. Am Ende der rund eineinhalbstündigen Veranstaltung des "Hamburger Abendblatts" und der Handelskammer kamen die drei auf rund 30 Prozent der Stimmen.

Rot-schwarze Koalition unwahrscheinlich

Der Saal war voll, die Kandidaten gut vorbereitet, sehr selbstbewusst und siegessicher - und insgesamt auch sehr fair miteinander. Klar wurde aber auch: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher kann wenig mit der CDU anfangen, das ließ er mehrfach durchblicken, eine rot-schwarze Koalition nach der Wahl ist also eher unwahrscheinlich.

Fegebank hält rot-grün für einen Erfolg

Katharina Fegebank will eine grün-schwarze Koalition zwar nicht völlig ausschließen. sie machte aber deutlich, dass sie die bisherige Koalition für einen Erfolg hält. Dagegen betonte Dennis Thering: Wer Rot-Grün nicht mehr will, der müsse CDU wählen. Themen in der Handelskammer waren die Verkehrspolitik, die innere Sicherheit, die Wirtschafts- und die Wissenschaftspolitik.

Tschentscher sorgt für Überraschung

Für eine Überraschung sorgte gleich zu Beginn Tschentscher. Auf die Frage, welchen politischen Schwerpunkt er mit einer absoluten SPD-Mehrheit setzen würde, sagte er: die Gesundheits- und Pflegepolitik - ein Thema, das bislang im Wahlkampf keine Rolle spielte.

Mehr als 2.000 Zuschauer stimmten ab

Die mehr als 2.000 Abstimmenden bei dem aus der Handelskammer auch online übertragenen Triell sollten die Frage beantworten, wer sie am meisten überzeugte.

