Bürgerschaftswahl: Hamburger CDU präsentiert Plakatkampagne

Stand: 16.01.2025 14:47 Uhr

Die Hamburger CDU hat am Donnerstag im Passage Kino in der Innenstadt ihre Kampagne für die Bürgerschaftswahl am 2. März vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen die Themen Innere Sicherheit, Verkehr, Wirtschaft und familienfreundliche Stadt.