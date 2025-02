Bürgerschaftswahl: Merz unterstützt Thering in Hamburg Stand: 28.02.2025 20:55 Uhr Zum Wahlkampfabschluss für die Bürgerschaftswahl am Sonntag hat Hamburgs CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering prominente Unterstützung bekommen: Der CDU-Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidat Friedrich Merz kam am Freitag in die Hansestadt.

Nach der Bundestagswahl sei es auch in Hamburg Zeit für einen Politikwechsel, sagte Merz im Cruise Center in der Hafencity. Einen Wahlsieg für die Union in Hamburg gab Merz dabei aber nicht als Ziel für die CDU aus. Die Partei liegt in Umfragen deutlich hinter der SPD. Die Wähler hätten bei der Bürgerschaftswahl jedoch die Chance, die CDU "mindestens eben auf den zweiten Platz" zu bringen, sagte Merz.

Merz will weniger Grüne im Bundesrat

Sein Wunsch für Hamburg sei eine Regierung, die im Bundesrat etwa bei seinen Plänen zur Steuerpolitik konstruktiv mitgehen würde, sagte der CDU-Chef. "Ich meine das gar nicht persönlich und gar nicht hämisch, aber jede Landesregierung, an der Grüne beteiligt sind, macht diesen Weg schwer", sagte Merz.

Thering will Grüne in die Opposition schicken

Der Hamburger CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering sagte, er habe das Ziel, am Sonntag die Grünen in die Opposition zu schicken. "Da gehören sie hin." Der CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende hatte sich für eine Koalition mit der SPD ausgesprochen. Eine Zusammenarbeit mit den Grünen hatte er ausgeschlossen, selbst wenn sie rechnerisch möglich sein sollte.



