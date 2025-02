Der Spitzenkandidat der CDU in Hamburg: Dennis Thering Stand: 17.02.2025 15:32 Uhr Die Hamburger CDU möchte, dass in Hamburg mehr gebaut wird. Vor allen Dingen soll es an den Hauptverkehrsstraßen der Stadt höhere Wohngebäude geben. Das hat CDU-Landeschef Dennis Thering heute im Spitzenkandidaten-Interview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal gesagt.

Besonders bei der Mietenpolitik gibt es starke Gegensätze bei den Parteien in Hamburg. Die CDU möchte, dass möglichst schnell neue Wohnungen entstehen. Deswegen will sie beispielsweise Baugenehmigungen beschleunigen oder - so steht es im Wahlprogramm - überhöhte Baustandards und Vorschriften abschaffen. Neubau-Projekte wie Oberbillwerder oder Diekmoor in Langenhorn lehnt die CDU allerdings trotzdem ab. Das hat Dennis Thering heute bekräftigt.

Thering: "Wir wollen auf versiegelten Flächen bauen"

Denn es solle nicht auf Grünflächen gebaut werden, sondern an den Magistralen, den Hauptverkehrsstraßen. "Wir wollen auf versiegelten Flächen bauen, und wir wollen auch höher bauen. Ich habe es lieber, dass pauschal ein, zwei Stockwerke obendrauf gesetzt werden, bevor wir unsere wertvollen Grünflächen anfassen", sagte Thering. Außerdem müsse das Bauen insgesamt günstiger werden und es müssten mehr Sozialwohnungen entstehen. Denn dann würde seiner Auffassung nach das Wohnen in Hamburg insgesamt günstiger werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt