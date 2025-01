Bürgerschaftswahl: "Hart für Hamburg" - AfD präsentiert Wahlplakate Stand: 22.01.2025 17:44 Uhr Die Hamburger AfD hat am Mittwoch ihre Wahlplakate zur anstehenden Bürgerschaftswahl vorgestellt. Zu sehen sind keine Gesichter, sondern Parolen. Das Motto dabei: "Hart für Hamburg".

"Hart für Hamburg" heiße vor allem stark und konsequent gegen "importierte Kriminalität", so der Spitzenkandidat und Landesvorsitzende Dirk Nockemann am Mittwoch. Die AfD wolle gegen Asyl-Betrug und Kriminalität vorgehen und Islamisten keinen Raum geben. "Wir wollen keinen Gottesstaat, keine Scharia", sagte Nockemann.

Verkehrspolitik als Kernthema neben Migration

Auch die Verkehrspolitik steht im Mittelpunkt des Wahlkampfs: Die AfD wolle sich für mehr Parkplätze und gegen "Auto-Hass" einsetzen. Die AfD setzt insgesamt bei ihren Plakaten auf markige Sprüche, die sie am Mittwoch in einer Auto-Werkstatt im Hamburger Süden vorstellte. Die Partei hat laut Nockemann Probleme geeignete Orte für ihre Veranstaltungen in Hamburg zu finden, da sie immer wieder mit Protesten rechnen muss.

Letzte Umfragen sahen die AfD in Hamburg bei neun Prozent. Das wären vier Prozent mehr als bei der vergangenen Bürgerschaftswahl, wo es die Partei nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft hatte.

