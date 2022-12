Bürgerschaft: Opposition kritisiert Wohnungspolitik in Hamburg Stand: 14.12.2022 15:29 Uhr Zweiter Tag der Haushaltsdebatte in der Hamburgischen Bürgerschaft. Am Anfang stand der Haushalt der Stadtentwicklungsbehörde.

Der Etat für die Stadtentwicklungsbehörde ist gegenüber dem vorigen Doppelhaushalt leicht gestiegen: 434 Millionen Euro im kommenden Jahr und 452 Millionen Euro soll es im Jahr 2024 geben. Einig sind sich die Abgeordneten aller Parteien in einem Punkt: Es muss in Hamburg weiter bezahlbaren Wohnraum geben. Rund 84.000 neue Wohnungen im letzten Jahrzehnt sind ein gutes Ergebnis, heißt es bei SPD und Grünen.

CDU kritisiert fehlenden bezahlbaren Wohnraum

Die Opposition sieht das anders. Anke Frieling von der CDU: "Was der Stadt fehlt sind bezahlbare Wohnungen, hier legt Hamburg keine Erfolgsbilanz vor." Heike Sudmann von den Linken sehe die Bemühungen der Behörde, "aber ich sehe nicht eine Erkenntnis."

Standing Ovations für Stapelfeldt

Die scheidende Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) blickte zurück auf ihre Arbeit. Neben den rationalen Entscheidungen ist politische Arbeit für sie vor allem "eine Herzensangelegenheit". Zum Schluss gab es Standing Ovations von fast allen Abgeordneten.

Abstimmung über Haushalt am Donnerstag

Der Senat will in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt mehr als 37 Milliarden Euro ausgeben - ein neuer Rekord. Die größten Summen sollen die Sozial- und Gesundheitsbehörde und die Schulbehörde bekommen. Die Haushaltsberatungen werden am Donnerstag - dann soll auch die Bürgerschaft dem Haushalt endgültig zustimmen.

