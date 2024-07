Bürgerschaft: MSC-Einstieg bei HHLA in erster Lesung abgesegnet

Stand: 10.07.2024 18:39 Uhr

Historische Abstimmung in der Hamburgischen Bürgerschaft: Mit der rot-grünen Regierungsmehrheit ist am Mittwoch der umstrittene Hafen-Deal mit der Schweizer Reederei MSC in erster Lesung abgesegnet worden.