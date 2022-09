Bürgerschaft: Debatte über Halbzeitbilanz von Rot-Grün in Hamburg

Stand: 07.09.2022 15:42 Uhr

Auf Antrag der CDU-Opposition hat die Bürgerschaft am Mittwoch in der Aktuellen Stunde eine Halbzeitbilanz der rot-grünen Koalition in Hamburg gezogen.