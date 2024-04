Stand: 24.04.2024 18:01 Uhr Bündnis plant Großdemos vor Europawahl - auch in Hamburg

"Rechtsextremismus stoppen - Demokratie verteidigen": Unter diesem Motto will ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis viele Menschen dazu bewegen, zur Europawahl am 9. Juni zu gehen. Die Pläne wurden am Mittwoch in Hamburg vorgestellt. An dem Bündnis beteiligt sind unter anderem Greenpeace, der Paritätischen Gesamtverband, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, Campact und der Deutschen Gewerkschaftsbund. Unterstützung kommt auch von Bela B von den Ärzten. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni sind Großdemos in vielen deutschen Städten geplant - in Hamburg am 7. Juni.

