Brückenarbeiten an der U1 in Wandsbek: Busse statt Bahnen

Stand: 04.08.2023 12:38 Uhr

Wegen Brückenarbeiten an der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt fahren von heute Morgen an bis zum Betriebsschluss am Sonntag zwischen den U1-Haltestellen Wandsbek-Gartenstadt und Farmsen Busse statt Bahnen.