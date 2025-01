Branchen-Mindestlöhne steigen: Mehr Geld für Reinigungskräfte Stand: 03.01.2025 07:17 Uhr Mehr als 30.000 Reinigungskräfte arbeiten offiziell in Hamburg. Seit dem Jahreswechsel bekommen sie mehr Geld - ebenso wie eine ganze Reihe anderer Berufsgruppen.

Mindestens 14,25 Euro bekommen Gebäudereinigerinnen und -reiniger in diesem Jahr. Der Mindestlohn in ihrer Branche steigt nach Gewerkschaftsangaben um 75 Cent pro Stunde. Innerhalb von nur zwei Jahren sei das ein Lohn-Plus von ein Prozent, sagt Achim Bartels von der IG BAU Hamburg. Auch in anderen Branchen gibt es Mindestlöhne - und auch sie steigen in diesem Jahr. Zum Beispiel bei den Dachdeckerinnen und Dachdeckern oder im Elektrohandwerk.

Hohe Mindestlöhne in der Pflegebranche

Die höchsten Mindestlöhne gibt es unter anderem in der Pflegebranche: Dort bekommen Fachkräfte ab sofort mindestens 20,50 Euro pro Stunde. Noch höher ist der Mindestlohn für Sicherheitskräfte an Flughäfen. Dort steigt er auf bis zu 22,39 Euro.

Von Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelt

Branchen-Mindestlöhne werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt. Sie gelten dann für die ganze Branche - und zwar auch für Betriebe, die keinen eigenen Tarifvertrag haben. Sie sind nicht zu verwechseln mit dem gesetzlichen Mindestlohn. Dieser ist die unterste Lohngrenze für fast alle Beschäftigte mit wenigen Ausnahmen.

