Bombenentschärfung in der Hafencity: Elbbrücken gesperrt und Hotel geräumt Stand: 22.07.2022 17:35 Uhr Auf der Baustelle des Elbtowers in der Hafencity ist bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger muss entschärft werden. Die Elbbrücken sind gesperrt und ein Hotel muss geräumt werden.

Laut Polizei liegt der 500 Kilo schwere Blindgänger auf der Baustelle des Elbtowers und muss entschärft werden. Rund um den Fundort der Bombe wurde ein Sperrradius von 300 Metern und ein Warnradius von 500 Metern eingerichtet, wie die Polizei Hamburg bei Twitter am Freitag mitteilte.

Elbbrücken gesperrt und Hotel geräumt

Um die Bombenentschärfung durchzuführen, wurden die Elbbrücken und die Zufahrtsstraßen gesperrt. Die Elbe wird in dem Bereich ebenfalls für den Schiffsverkehr gesperrt. Außerdem muss ein Hotel evakuiert werden Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren.

S-Bahnverkehr ebenfalls eingeschränkt

Wie die S-Bahn Hamburg bei Twitter mitteilt, ist die Strecke zwischen Hammerbrook und Wilhelmsburg gesperrt. Die S3 wendet in Hammerbrook beziehungsweise in Wilhelmsburg und die S31 in Hasselbrook.

