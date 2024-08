Bombenentschärfung: A7 in Hamburg muss gesperrt werden

Stand: 14.08.2024 11:10 Uhr

Bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände am Burchardkai im Hamburger Stadtteil Waltershof ist am Mittwochmorgen eine britische Fliegerbombe entdeckt worden. Sie soll am Mittag entschärft werden.