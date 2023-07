Blitzeinschlag bei Flugzeug: Maschine kehrt nach Hamburg zurück Stand: 05.07.2023 20:18 Uhr Ein junger Fluggast hat in einem Flugzeug eine kuriose Aufnahme gemacht. Der Tragflügel der Maschine, die von Hamburg nach Riga unterwegs war, wurde von einem Blitz getroffen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag. Der 15-jährige Felix Matern wollte mit einer Gruppe der Flensburger Stadtbläser zu einem Sängerfest in die lettische Hauptstadt Riga fliegen. Er saß im Flugzeug und nahm den Blitzeinschlag wenige Minuten nach dem Start auf.

Rückkehr zum Hamburger Flughafen

Viele im Flieger nahmen den Moment kaum wahr. Erst als der Pilot ankündigte, man werde aus Sicherheitsgründen zum Hamburger Flughafen zurückkehren, bekamen sie den Blitzeinschlag mit. Verletzt wurde niemand.

Experte: Blitzeinschlag im Flieger nicht ungewöhnlich

Blitzeinschläge in Flugzeugen sind für die Besatzungen in der Regel kein Problem. Das sei gar nicht so unüblich, sagte Luftfahrtexperte Cord Schellenberg dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen am Mittwoch. "Ein Flugzeug hat so einen Blitzschlag einmal im Jahr." Die Besatzungen seien entsprechend trainiert. Die getroffene Maschine müsse nach so einem Vorfall aber umgehend überprüft werden.

Am Mittwoch startete die Gruppe der Flensburger Stadtbläser erneut mit einem Flieger der Fluggesellschaft "Air Baltic" Richtung Riga.

