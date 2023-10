Blindgänger in Wilhelmsburg entschärft

Stand: 04.10.2023 20:39 Uhr

In Hamburg-Wilhelmsburg ist am Mittwoch auf einer Baustelle ein Blindgänger gefunden worden. Für die Entschärfung gab es am Abend Einschränkungen im Straßenverkehr: Rund anderthalb Stunden lang fuhr kein einziges Auto über die Köhlbrandbrücke. Gegen 20.35 Uhr meldete die Feuerwehr den Erfolg des Kampfmittelräumdienstes.