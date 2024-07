Stand: 23.07.2024 16:42 Uhr Blaualgen: Eichbaumsee seit Dienstag gesperrt

Seit Dienstag ist der Eichbaumsee wieder für das Baden gesperrt. Laut dem Bezirksamt Bergedorf gibt es in dem See momentan erneut Blaualgen. Die können giftige und gesundheitsschädigende Stoffe bilden. Auch Hunde sollte man nicht ins Wasser oder daraus trinken lassen. Wie lange der See gesperrt bleibt, ist unklar. Der Eichbaumsee ist immer mal wieder gesperrt - zuletzt Anfang Mai.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.07.2024 | 16:00 Uhr