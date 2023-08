Bevölkerungszahlen: Wer in welchen Hamburger Bezirken lebt Stand: 02.08.2023 12:33 Uhr Regelmäßig zum Jahresende erfasst das Statistikamt Nord unter anderem, wie viele Menschen in Hamburg leben. Abgeordnete der CDU-Bürgerschaftsfraktion wollten mehr Details zu den Daten von 2022 wissen - Antworten kamen jetzt vom Senat.

Wie viele Menschen leben eigentlich in Hamburg? Und welche Stadtteile sind besonders beliebt? Wo leben wie viele Kinder? Oder auch: Wie viele Ein-Personen-Haushalte gibt es? Diese und weitere Fragen stellten die Abgeordneten der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Richard Seelmaecker, Dennis Thering und André Trepoll.

Rund 39.000 Menschen mehr als 2021 in Hamburg

Ganz genau 1.892.122 Menschen lebten zum Stichtag Silvester 2022 in Hamburg. Das sind gut 39.000 mehr als im Jahr zuvor. Die meisten, nämlich knapp eine halbe Million, wohnen im Bezirk Wandsbek, die wenigsten in Harburg und Bergedorf. Unverändert ist auch, dass in den meisten Bezirken mehr Frauen als Männer leben - nur in Harburg und Mitte ist das andersherum.

41- bis 65-Jährige markieren größte Bevölkerungsruppe

Die größte Bevölkerungsgruppe in allen Bezirken stellen mit weitem Abstand die 41- bis 65-Jährigen. Den größten prozentualen Kinderanteil haben Harburg, Bergedorf und Altona, den kleinsten Anteil die Bezirke Nord und Eimsbüttel.

Mehr als die Hälfte sind Ein-Personen-Haushalte

In mehr als der Hälfte aller Haushalte in ganz Hamburg lebt nur eine Person. Der Wert ist gegenüber dem Vorjahr in etwa gleich geblieben. Genauere Daten zu Wohnungsgröße, Miethöhe, Leerstand oder Eigentümerquote wurden im Zensus 2022 erhoben. Die Auswertung dieser Daten dauert allerdings noch bis zum kommenden Frühjahr.

