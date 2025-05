Stand: 01.05.2025 07:06 Uhr Basketball: Hamburg Towers verlieren gegen Bamberg

Die Veolia Towers Hamburg haben am Mittwochabend einen herben Dämpfer im Kampf um die Play-Ins in der Basketball-Bundesliga hinnehmen müssen. Nach zuvor sieben Heimsiegen in Folge riss die Serie gegen die Bamberg Baskets. Das von Assistenz-Trainer Stanley Witt betreute Team musste sich vor 3.400 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 93:114 (49:59) geschlagen geben. Chefcoach Benka Barloschky verpasste die Partie, da seine Frau das dritte Kind erwartet.

