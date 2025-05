Stand: 07.05.2025 21:00 Uhr Basketball: Hamburg Towers unterliegen Chemnitz

In der Basketball-Bundesliga haben die Veolia Towers Hamburg am Mittwochabend gegen die Niners Chemnitz mit 88:93 (50:35) verloren. Brae Ivey war mit 17 Punkten bester Werfer der Towers, die zwischenzeitlich sogar mit 22 Punkten führten - dann aber einbrachen. Damit schwinden die Chancen auf die Play-ins für das Team von Trainer Benka Barloschky. Am Sonntag zum Abschluss der regulären Saison bleibt den Towers im Spiel gegen Ulm nur noch eine kleine Chance, doch noch unter die ersten Zehn in der Tabelle zu kommen.

