Barnerstraße wird saniert: Baustelle in Ottensen Stand: 13.08.2023 09:22 Uhr Straßenbaustellen in Hamburg-Ottensen sorgen in den kommenden beiden Wochen für Einschränkungen im Verkehr.

Weil die Fahrbahn der Barnerstraße saniert wird, müssen sich Autofahrende ab Montag, 14. August, auf Umwege einstellen, wie das Bezirksamt Altona mitteilte. Die Bauarbeiten finden in zwei Phasen statt: Vom 14. bis 18. August wird der Abschnitt der Barnerstraße zwischen Gaußstraße und Lessingtunnel saniert. Der Verkehr wird auf dem Abschnitt voll gesperrt und eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Der Lessingtunnel wird zu einer Einbahnstraße in Richtung Julius-Leber-Straße. Am 16. August wird außerdem der Kreuzungsbereich Barnerstraße/Gaußstraße gesperrt.

Zweite Bauphase startet am 21. August

In der zweiten Bauphase zwischen 21. und 23. August wird dann die Scheel-Plessen-Straße zwischen Lessingtunnel und der Hausnummer 1 (Höhe Gaußstraße) für die Arbeiten dichtgemacht. Fußgänger und Fußgängerinnen können die Baustelle aber weiterhin passieren.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.08.2023 | 19:30 Uhr