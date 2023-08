Bezirk Altona lädt zum "Bunten Dinner" in Ottensen ein Stand: 12.08.2023 18:11 Uhr In Hamburg-Ottensen findet am Samstagabend ein kleines Straßenfest statt. Der Bezirk Altona hat die Anwohnerinnen und Anwohner des Quartiers zum "Bunten Dinner" eingeladen.

Für einen Abend wird die Große Brunnenstraße zu einer großen Picknickfläche. Jeder und jede, die am "Bunten Dinner" teilnehmen möchte, kann sich einen Campingtisch und Klappstühle unter den Arm klemmen und sich mit etwas zu Essen und zu Trinken unter den freien Himmel setzen, um gemeinsam mit Menschen aus der Nachbarschaft zu picknicken. So will das Bezirksamt die Straßenflächen vor der Haustür neu erlebbar machen. Das Dinner findet von 18 bis 22 Uhr statt.

Verkehrsberuhigung und Halteverbot in der Ottenser Hauptstraße

Damit es ausreichend Platz für das kleine Straßenfest gibt, wird außerdem Platz auf der Ottenser Hauptstraße geschaffen und dort für eine kurzzeitige Verkehrsberuhigung gesorgt. Außerdem gilt von 12 bis 24 Uhr ein Halteverbot in der Ottenser Hauptstraße, die Zufahrt ist bis zum Sonntagmorgen beschränkt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Nach dem Dinner können die gesperrten Straßen wieder ganz normal passiert werden.

Mehr Leben rund um die Große Brunnenstraße

Das "Bunte Dinner" ist Teil des Verkehrsprojekts "freiRaum Ottensen - das autoarme Quartier". Im vergangenen Jahr wurde dafür schon mehr Freiraum und Fläche für Fußgängerinnen und Fußgänger und auch für Radfahrende geschaffen. Es gibt dort seither neue Sitzgelegenheiten, Pflanzkübel und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.08.2023 | 19:30 Uhr