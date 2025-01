Bäderland in Hamburg: Fast so viele Besucher wie vor Corona Stand: 11.01.2025 12:48 Uhr Freude beim städtischen Schwimmbadbetreiber Bäderland: 2024 waren fast so viele Menschen in den Hamburger Frei- und Hallenbädern wie vor der Corona-Pandemie und der Energiekrise. Aber es fehlt weiter Personal.

Etwa 4,2 Millionen Gäste hat Bäderland nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr insgesamt gezählt. Vor der Pandemie lagen die Zahlen etwas höher, 2019 kamen etwa 300.000 Bade-, Kurs- und Saunagäste mehr. "Wir haben also jetzt wieder das Normalniveau erreicht", sagte der Sprecher von Bäderland, Michael Dietel, der Deutschen Presse-Agentur.

Alsterschwimmhalle ist Favorit bei den Besuchern

Mit Abstand am beliebtesten bei den Besucherinnen und Besuchern war die Alsterschwimmhalle, die im Dezember 2023 nach dreijähriger Sanierung wiedereröffnet wurde. "Das ist herausragend. Die Besucher nehmen das wirklich sehr gut an. Wir haben schon jetzt Besucherzahlen in einer Größenordnung erreicht, mit der wir erst in etwa vier bis fünf Jahren gerechnet hatten", freut sich Dietel. Demnach zählte Bäderland allein dort im vergangenen Jahr 510.000 Badegäste. Vor dem Umbau lag die Zahl bei jährlich etwa 370.000 Besucherinnen und Besuchern. Damit sei die "Schwimmoper" wieder das besucherstärkste Bad, was sie zuvor 15 Jahre lang nicht war.

Personalmangel in mehreren Bereichen und Bädern

Diese positiven Zahlen verschärfen allerdings ein Problem: Bäderland fehlt weiterhin Personal. "Mittlerweile schlägt der demografische Wandel voll durch und die Babyboomer-Generation geht in den Ruhestand und die nachkommenden Angebote sind geringer als üblich", so Dietel. Bäderland suche händeringend nach festangestellten Vollzeitkräften. Am dringendsten werden Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer gesucht, gefolgt von Fachangestellten für Bäderbetriebe und Schwimmmeistern und -meisterinnen. Für die Freibad-Saison werden dann außerdem Aushilfskräfte benötigt, die Bäderland schon jetzt zu rekrutieren versucht.

Eingeschränkte Öffnungszeiten in einigen Bädern

Wegen des Personalmangels will Bäderland sein Angebot teilweise leicht einschränken. "Es werden an einigen Standorten die Öffnungszeiten zu den Randzeiten eingeschränkt, damit wir die Kernzeiten zuverlässig bedienen können." Wenn beispielsweise wegen Krankheit zu wenig Personal zur Verfügung stehe, könne es sein, dass es in manchen Saunen weniger Aufgüsse gebe. Insgesamt betreibt Bäderland momentan 20 Hallenbäder. Das Midsommerland in Harburg ist aktuell wegen Modernisierung geschlossen. Hinzu kommen einige reine Freibäder.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 24.11.2023 | 19:30 Uhr