Autofahrer wird bei Unfall auf der A1 schwer verletzt Stand: 02.08.2024 11:14 Uhr Auf der A1 ist es in Hamburg am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Der Unfallwagen wurde durch die Wucht durch die Luft geschleudert und der Fahrer schwer verletzt. Die Autobahn in Richtung Süden musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Der Unfall hatte sich am frühen Freitagmorgen bei Hamburg-Öjendorf in Richtung Süden ereignet. Bei hoher Geschwindigkeit stießen ein Lastwagen und ein Auto zusammen. Der etwa 40-jährige Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte mussten die Karosserie mit hydraulischen Geräten öffnen und den Mann befreien. Er kam in ein Krankenhaus.

Autobahn für mehrere Stunden gesperrt

Die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten in Richtung Süden für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr ist mit 28 Kräften im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, wird jetzt ermittelt.

