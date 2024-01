Autobahn 7 in Hamburg bis zum Vormittag nur einspurig Stand: 21.01.2024 09:06 Uhr Autofahrerinnen und Autofahrer müssen bis 11 Uhr auf der A7 zwischen Hamburg-Othmarschen und dem Elbtunnel mehr Zeit einplanen. Richtung Süden ist weiter nur eine Spur verfügbar.

Der Grund für die Sperrung: Im Bauabschnitt Altona war ein Schaden an der Entwässerungsrinne nördlich des Elbtunnels festgestellt worden. Der Schaden müsse schnellstmöglich behoben werden, damit er nicht größer werde, teilte die Autobahn GmbH Nord am Donnerstag mit. Für die Reparaturarbeiten ist es demnach nötig, zwei Fahrstreifen in Richtung Süden für den Verkehr zu blockieren. Konkret ist deshalb auf der Autobahn 7 in Richtung Hannover seit Sonnabendmorgen um 7.30 Uhr und noch bis heute Vormittag um 11 Uhr nur ein Fahrstreifen befahrbar.

Weiträumige Umfahrung wird empfohlen

Die Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen werden gebeten, den Bereich in dem angegebenen Zeitraum weiträumig zu umfahren. Der Durchgangsverkehr mit Fahrzielen über die A1 / A24 / A39 in Richtung Osten sollte wie folgt ausweichen: Ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd auf die B205 bis zur Anschlussstelle Wahlstedt und dort auf die A21 bis zum Autobahnkreuz Bargteheide. Dort können die Verkehrsteilnehmende:

auf die A1 Richtung Osten/Lübeck fahren,

auf der B404 weiter bis Schwarzenbek/ Grande auf der A24 oder weiter zur Anschlussstelle Handorf auf die A39 Richtung Lüneburg/Uelzen oder

auf die A1 Richtung Bremen oder

am Maschener Kreuz zurück auf die A7 Richtung Süden/Hannover.

