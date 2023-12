Auswertung von Google: Was Hamburger 2023 am häufigsten suchten Stand: 11.12.2023 12:59 Uhr Wonach suchen die Hamburgerinnen und Hamburger am häufigsten im Internet? Jedes Jahr im Dezember veröffentlichen die Macher hinter der Suchmaschine Google ihre Jahresstatistik - auch für Hamburg.

Bei der Auswertung geht es nicht um die in absoluten Zahlen meistgesuchten Begriffe - sonst wären wohl fast immer Begriffe wie "Wetter" oder "Lotto" vorn. Es geht um die sogenannten Google Trends, also diejenigen Begriffe, die den höchsten prozentualen Anstieg beim Suchinteresse verzeichnen konnten.

Häufige Suche nach Hamburger Flughafen

Google hat unter anderem untersucht, was die Nutzerinnen und Nutzer in diesem Jahr im Zusammenhang mit dem Begriff "Hamburg" besonders häufig gesucht haben. Und da steht 2023 auf Platz 1 die Suche nach Informationen zum Hamburger Flughafen. Das hat wahrscheinlich auch mit den besonderen Ereignissen dort zu tun - der Geiselnahme im November und der Blockade-Aktion der Gruppe "Letzte Generation" im Sommer.

Auch der Hafengeburtstag gefragt

Platz zwei bei den Suchbegriffen, die häufiger bei Google eingegeben wurden, war der Hafengeburtstag. Eine Überraschung gibt es auf Platz drei: Viele Menschen suchten zuletzt nach Informationen zum "Christmas Garden". Den gibt es seit Ende November gegen Eintrittsgeld im Loki-Schmidt-Garten in Klein Flottbek - mit zahlreichen Skulpturen und Mustern aus Lichtern. Auf den Plätzen vier bis zehn landen in den Trends dann zum Beispiel die Rocker von Metallica, die in Hamburg Konzerte gaben, das Kirschblütenfest, aber auch die Such-Begriffe "Streik" und "Schießerei".

