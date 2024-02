Ausfall von Telefonnetzen: Hamburger Polizei gibt Entwarnung

Stand: 09.02.2024 18:09 Uhr

Aufgrund einer technischen Störung ist es am Freitagnachmittag zu Ausfällen in den Telefonnetzen der Polizei und Feuerwehr in Hamburg gekommen. Nach eineinhalb Stunden gab die Polizei Entwarnung.