Stand: 01.11.2024 17:07 Uhr Aus Kirchenasyl abgeschobener Afghane zurück in Hamburg

Zwei Wochen nach seiner Abschiebung aus einem Hamburger Kirchenasyl ist ein 29 jähriger Afghane Mitte Oktober wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Er wurde allerdings kurz nach seiner Einreise in Gewahrsam genommen und sitzt jetzt in Abschiebehaft. Der Mann war am 30. September nach Schweden überstellt worden, weil das Land für sein Asylverfahren verantwortlich ist. Die Abschiebung war von Flüchtlingsinitiativen, der Partei Die Linke und den Kirchen scharf kritisiert worden.

