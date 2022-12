App-Notruf löst Großeinsatz der Polizei auf der Reeperbahn aus Stand: 22.12.2022 21:47 Uhr Auf der Hamburger Reeperbahn hat es am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Ein Unbekannter hatte über die Notruf-App Nora einen Notruf abgesetzt.

Demnach sollte in einem Casino auf der Reeperbahn ein Mensch mit einer Waffe gesehen worden sein. In solchen Fällen rückt die Polizei immer mit einem Großaufgebot an. Dutzende Einsatzfahrzeuge rasten Richtung Kiez, auch der Polizeihubschrauber "Libelle" war im Einsatz. Schwer bewaffnete Polizisten umstellten die Spielhalle, Spezialkräfte durchkämmten das Gebäude, aus dem der Notruf gekommen sein soll.

Einsatz wieder beendet

Beamte und Beamtinnen mit Helmen und Maschinenpistolen riegelten die Zufahrten zur Reeperbahn rund um die U-Bahn-Station St. Pauli komplett ab. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz wieder beendet, eine verdächtige Person entdeckten die Einsatzkräfte nicht. Die Polizei ermittelt jetzt, ob jemand absichtlich einen falschen Notruf abgesetzt hat.

