Angriff nach Straßenfest in Winterhude: Drei Verletzte Stand: 08.09.2024 15:02 Uhr Nach dem Ende des Straßenfests in Hamburg-Winterhude sind in der Nacht zu Sonntag drei Männer verletzt worden. Ein 39-Jähriger wurde von acht Männern angegriffen und mit einer Flasche am Kopf verletzt. Zwei Männer, die ihm helfen wollten, wurden ebenfalls verletzt.

Auf dem Weg in seine Wohnung im Mühlenkamp war einem 39-jährigen Mieter von einer Gruppe Männer der Weg versperrt worden. Als er es dann doch in den Hausflur schaffte, folgte ihm die Gruppe. Ein Angreifer schlug ihn von hinten mit einer Glasflasche nieder. Als der Mann am Boden lag, schlugen und traten insgesamt acht Männer auf ihn ein.

Acht Angreifer geflüchtet

Zwei 28-Jährige eilten ihm zur Hilfe. Die Gruppe ließ dann zwar von ihrem eigentlichen Opfer ab, griff dafür aber die beiden Männer an und schlug auf diese ein. Der 39-Jährige kam in eine Klinik. Die beiden Männer, die versucht hatten, ihm zu helfen, lehnten einen Transport ins Krankenhaus ab. Den acht Angreifern gelang die Flucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.09.2024 | 15:00 Uhr