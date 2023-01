Angler findet Leichenteile in Wilhelmsburg: Zeugen gesucht Stand: 16.01.2023 12:18 Uhr Ein Angler hat am Sonntag im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg Leichenteile entdeckt. Die Mordkommission ermittelt auf Hochtouren.

Nach Angaben der Polizei zog der Angler auf Höhe der Brücke Buscher Weg/Vogelhüttendeich gegen 11 Uhr eine Tüte aus dem Wasser, aus der Knochenteile ragten. Die Tüte löste sich und ging wieder unter. Danach verständigte der Mann die Polizei.

Taucher der Polizei finden weitere Leichenteile

Beamtinnen und Beamte der Mordkommission sowie Polizeitaucher rückten an. Die Taucher holten mehrere mit menschlichen Überresten gefüllte Tüten aus dem Ernst-August-Kanal, Kriminaltechnikerinnen und -techniker in weißen Schutzanzügen nahmen die Tüten in Empfang und sicherten weitere Spuren. Auch ein Damenschuh wurde gefunden.

Ermittler: Leiche lag schon länger im Wasser

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um Körperteile eines einzigen Menschen. Die Ermittlerinnen und Ermittler vermuten, dass es die Leiche einer Frau ist, die schon länger im Wasser lag. Ob der Schuh zur Leiche gehört, klären die Beamtinnen und Beamten nun. Sie durchforsten die Datenbänke der Polizei und gleichen den Leichenfund mit Vermisstenfällen ab. Die Leiche wird im Institut für Rechtsmedizin obduziert.

Polizei sucht Zeugen

Darüber hinaus sucht die Polizei seit Montagvormittag Zeuginnen oder Zeugen, die am Fundort der Leichenteile verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286 56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

